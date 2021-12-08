Düşen F-35'in enkazı çıkarıldı

Akdeniz'e düşen İngiltere'ye ait F-35 jetinin enkazı, İtalya ve ABD'nin de yer aldığı kurtarma operasyonuyla çıkarıldı.

İngiltere Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, 17 Kasım'da düşen F-35 savaş uçağını çıkarma operasyonunun başarıyla sonuçlandığı belirtilerek, "NATO müttefiklerimiz İtalya ve ABD'ye kurtarma operasyonu sırasında verdikleri destek için teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Yetkililer, gizlilik gereğini öne sürerek kurtarma operasyonuyla ilgili herhangi bir ayrıntı paylaşmadı.

F-35 jetinin denize düşüş görüntüsünü sızdıran bir ordu mensubunun ise gözaltına alındığı biliniyor.

Görüntülerde, F-35 jetinin havalanamadan uçak gemisinin rampasından denize düştüğü ortaya çıkmıştı.

Rusya'nın eline geçmesine karşı tedbir alınmıştı

120 milyon sterlin değerindeki İngiliz F-35 jeti, 17 Kasım'da rutin görev sırasında Akdeniz'e düşmüş, kendisini fırlatan pilot kurtulmayı başarmıştı.

İngiliz ordusu, Akdeniz'de düşen F-35 savaş uçağının denizden çıkarılabilmesi için ABD'den yardım istemişti.

Öte yandan uçağın, Rusya'nın eline geçmesine karşı da tedbir alınmıştı.

İngiliz donanması, uçağın düştüğü yerde beklerken, ismi açıklanmayan bir Hava Kuvvetleri yetkilisi, "Rusların bir F-35'e sahip olmayı çok isteyeceklerinden eminim. Bunu yapmanın uygulanabilirliği, lojistik açıdan bizimkiyle aynı olacaktır. Enkazı kurtarmaya çalışmaları, gerçekçi olmaz ve ayrıca böyle bir hareket diplomatik soruna da yol açar." değerlendirmesinde bulunmuştu.