EASA: Boeing 737 Max çalışmaları sona yaklaştı
Boeign'in tartışmalı uçağı 737 Max ile ilgili çalışmaların tamamlanamaya yakın olduğu duyuruldu.
Avrupa Birliği Havacılık Güvenliği Ajansı (EASA) Direktörü Patrick Ky, yaptığı açıklamada Boeing 737 Max tipi uçakların test uçuşlarının iyi geçtiğini ve çalışmalarda sona yaklaşıldığını söyledi.
Ky, Boeing'in 773 Max tipi uçaklarının yeni versiyonlarına üçüncü bir "sentetik" uçuş açısı sensörü yerleştirmeyi kabul ettiğini açıkladı.
ABD'den bazı senatörler geçtiğimiz günlerde ABD Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) Boeing 737 Max tipi uçaklar hakkındaki raporunu yakında yayımlayacağını açıklamışlardı.