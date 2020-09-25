ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
27 °C

Son Dakika Haberleri:

  • Haberler
  • Dünya
  • EASA: Boeing 737 Max çalışmaları sona yaklaştı

EASA: Boeing 737 Max çalışmaları sona yaklaştı

Boeign'in tartışmalı uçağı 737 Max ile ilgili çalışmaların tamamlanamaya yakın olduğu duyuruldu.

EASA: Boeing 737 Max çalışmaları sona yaklaştı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-

Avrupa Birliği Havacılık Güvenliği Ajansı (EASA) Direktörü Patrick Ky, yaptığı açıklamada Boeing 737 Max tipi uçakların test uçuşlarının iyi geçtiğini ve çalışmalarda sona yaklaşıldığını söyledi.

Ky, Boeing'in 773 Max tipi uçaklarının yeni versiyonlarına üçüncü bir "sentetik" uçuş açısı sensörü yerleştirmeyi kabul ettiğini açıkladı.

ABD'den bazı senatörler geçtiğimiz günlerde ABD Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) Boeing 737 Max tipi uçaklar hakkındaki raporunu yakında yayımlayacağını açıklamışlardı.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap