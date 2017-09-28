EB-5 yatırımcı vize programı 8 Aralık'a uzatıldı

28 Eylül 2017

Dilek ESKİ BEZİRKAN

NEW YORK - ABD'de green card alma yollarından biri olan ve 30 Eylül'de yasal süresi dolacak olan EB-5 vize programında uzatılmaya gidildi. New York Barosu Avukatlarından Cahit Akbulut, söz konusu uygulamanın 8 Aralık'a kadar uzatıldığını ve uygulamada herhangi bir değişikliğe gidilmediğini ifade etti.

Akbulut, söz konusu programa ilişkin, "Kişilerin belirli bölgelerde 1 milyon dolar, işsizliğin daha yüksek olduğu bölgelerde ise 500 bin dolar yatırım yapıldığı taktirde yatırım yapan kişiye, eş ve 21 yaşın altındaki çocuklarına green card yolu açan bir başvuru şekli" dedi.

Vize programının her yıl yaklaşık 10 bin kotası olduğunu kaydeden Akbulut, şöyle konuştu: "Bu uygulamaya ilişkin yasa ilk çıktığında pek ilgi görmedi. Çünkü belirtilen yatırım tutarının yanı sıra 10 kişiye de istihdam imkanı yaratmanız gerekiyordu. Sistemi biraz değiştirdiler, yatırım merkezleri oluşturuldu ve kişilerin bu merkezlere yatırım yapmaları istendi. Şu anda 1000 civarı yatırım merkezi var. Bunların da hemen hemen hepsi 500 bin dolarlık yatırım kabul edecek yerlerde kurulmuş durumda. Kişiler, belirtilen miktardaki paralarını bu merkezlere yatırıyorlar. Bu merkezlerdeki firmalar da yatırılan paraları ortak bir fonda toplayıp yatırıma dönüştürüyorlar. Yatırımcı, pasif olarak şirkete ortak oluyor, bu yatırılan paraları da yatırım merkezlerinde oluşturulan projelere harcıyorlar. Yatırımcı da 10 kişiyi istihdam etmekten ve aynı zamanda firmada aktif olarak görev alma sıkıntısından da kurtuluyor."

"Değişiklik yapılmadı"

Söz konusu vize programında daha önce sistemin yenilenmesi ya da yatırım miktarının artırılması gibi beklentilerin olduğunu kaydeden Akbulut, ancak son yapılan uzatmada herhangi bir değişikliğe gidilmediğini söyledi.

Akbulut, bu vize programına Türk yatırımcıların ilgisinin az olduğunu belirterek, ülke kotalarına ilişkin şu bilgileri verdi: "Genel her yıl verilen 10 bin kotada Türk yatırımcıları ilk 10'a bile girmiyor. Bunların yüzde 85'ini Çinliler dolduruyor. Onlar da kendilerine ayrılan kotayı doldurdukları için ülke bazında da kota nedeniyle 2 yılda alamıyorlar. Çin'i Hindistan, Güney Kore, Tayvan ve Hong Kong izliyor. Kanada, Meksika, İran ve Japonlar da ilk 10 arasında.