EBRD 2024 yatırım rakamlarını açıkladı: Türkiye ilk sırada!

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, (EBRD) 2024 yılına ilişkin yatırım rakamlarını açıkladı. EBRD, 2024 yılında yatırımlarının bir önceki yıla göre yüzde 26 artarak 16,6 milyar Euro'ya (17,1 milyar dolar) çıktığını duyurdu.

Türkiye ise yatırımlarda ilk sırada yer aldı.

EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso, Türkiye'nin geçen yıl en büyük yatırım destinasyonu olmaya devam ettiğini, ardından Ukrayna, Mısır, Polonya ve Özbekistan'ın geldiğini söyledi.

"Ukrayna'ya destek arttı"

EBRD'ye göre yatırımın artmasının ana sebebi, Ukrayna'daki projeler ve yeşil finansmandaki artıştan kaynaklı.

EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Ukrayna'ya verilen destek seviyesi geçen yıla kıyasla arttı. Bir diğer bileşen ise yeşil yatırım ve yenilenebilir enerji geliştirme stratejileri konusunda birçok ülkeyle yenilenebilir enerji sektöründe yatırımcıları çekmek için çok fazla çalışma yaptığımız bir noktaya gelmiş olmamız; örneğin Özbekistan veya Mısır gibi ülkelerde."

EBRD ayrıca, geçen yıl finanse edilen 584 projenin dörtte üçünden fazlasının özel sektöre yönlendirildiğini bildirdi.