  1. Dünya Gazetesi
  2. Dünya
  3. EBRD, Moskova ve Minsk bürolarını kapatıyor
Takip Et

EBRD, Moskova ve Minsk bürolarını kapatıyor

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Moskova ve Belarus'un başkenti Minsk'te bulunan ofislerini kapatma sürecinde olduğunu duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Foreks
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Rusya’nın Ukrayna’ya askeri saldırısı nedeniyle Moskova ve Belarus'un başkenti Minsk'te bulunan ofislerini kapatma sürecinde olduğunu duyurdu.

Konuya ilişkin EBRD’den yapılan açıklamada, "EBRD, Ukrayna'daki savaşı güçlü şekilde kınıyor. Moskova ve Minsk ofislerinin kapatılması karı Rusya Federasyonu'nun Belarus'un yardımı ile gerçekleştirdiği eylemlerin kaçınılmaz bir sonucu.” denildi.