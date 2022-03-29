EBRD, Moskova ve Minsk bürolarını kapatıyor

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Rusya’nın Ukrayna’ya askeri saldırısı nedeniyle Moskova ve Belarus'un başkenti Minsk'te bulunan ofislerini kapatma sürecinde olduğunu duyurdu.

Konuya ilişkin EBRD’den yapılan açıklamada, "EBRD, Ukrayna'daki savaşı güçlü şekilde kınıyor. Moskova ve Minsk ofislerinin kapatılması karı Rusya Federasyonu'nun Belarus'un yardımı ile gerçekleştirdiği eylemlerin kaçınılmaz bir sonucu.” denildi.