EBRD’den Türkiye’ye rekor finansman: 2,7 milyar euro

EBRD’nin Türkiye yatırımları 2025’te 2,7 milyar euro ile rekor kırarken, bu rakam 2024’te 2,6 milyar euro seviyesinde gerçekleşmişti.

EBRD Türkiye ve Kafkasya Genel Müdürü Elisabetta Falcetti, 2025 yatırımlarının Türkiye’nin yüksek yatırım ihtiyacını ve uzun vadeli potansiyelini yansıttığını belirtti.

Falcetti, özel sektör işlemlerinden yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve beşeri sermaye yatırımlarına kadar geniş bir yelpazede uluslararası finansmanın mobilize edildiğini vurgularken, deprem sonrası toparlanmanın da Banka’nın öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti.

Antalya Havalimanı sendikasyonu öne çıktı

2025’in dikkat çeken işlemleri arasında, Fraport TAV Antalya için sağlanan 315 milyon euroluk sendikasyon kredisi yer aldı. Kısa vadeli köprü kredinin refinansmanı amacıyla kullandırılan bu finansman, EBRD’nin Türkiye’de yıl içindeki en büyük sendikasyon işlemi oldu.

Banka, 2023 depremlerinden etkilenen bölgelere yönelik taahhüdünü aşarak, son üç yılda toplam 1,6 milyar euro yatırım gerçekleştirdi. 2025’te Adıyaman ve Hatay’daki altyapı projeleri için 195 milyon euro, Mersin Belediyesi’ne ise 45 milyon euro finansman sağlandı.

Yatırımların odağında yeşil dönüşüm ve kapsayıcılık

EBRD, 2025 yılında Türkiye’deki yatırımlarının yüzde 66’sını yeşil dönüşüme, yüzde 61’ini ise kadınlar için eşit fırsatların desteklenmesine ayırdı.

Bu kapsamda;

* Enerjisa Enerji Üretim’e 250 MW’lık rüzgar santrali yatırımı için 200 milyon dolarlık kredi,

* Çimsa ve Çimko’ya yönelik karbonsuzlaşma finansmanları,

* 1 milyar euroluk Türkiye Yeşil Ekonomi Finansman Programı (GEFF III) öne çıkan adımlar arasında yer aldı.

Ayrıca gençler, kadın girişimciler ve KOBİ’lere yönelik finansmanlarla beşeri sermaye ve kapsayıcı büyüme desteklenmeye devam edildi.

2009’dan bu yana 23 milyar euronun üzerinde yatırım

EBRD, 2009’dan bu yana Türkiye’de, büyük bölümü özel sektöre yönelik olmak üzere 23 milyar euronun üzerinde yatırım taahhüdünde bulundu. Türkiye, Banka’nın faaliyet gösterdiği ülkeler arasında yatırım hacmi açısından lider konumunu sürdürmeye devam ediyor.