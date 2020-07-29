EBRD'nin resmi Twitter hesabı hacklendi
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) resmi Twitter hesaplarının hacklendiği açıklandı.
EBRD'den bir sözcü, bankanın resmi Twitter hesabının hacklendiğini onaylarken, EBRD yaptığı Twitter paylaşımınıda, "Bu hesap ve @EBRDgreen hesabı hacklenmiştir. Normale dönme çalışmalarımız devam ediyor, takipçilerimizden özür dileriz." denildi.
EBRD'nin hack açıklamasından yaklaşık 2 sonra, EBRD hesabından ırkçı şakalar paylaşıldı ancak daha sonra bu tweetler silindi.