ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
28 °C

Son Dakika Haberleri:

EBRD'nin resmi Twitter hesabı hacklendi

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) resmi Twitter hesaplarının hacklendiği açıklandı.

EBRD'nin resmi Twitter hesabı hacklendi
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-

EBRD'den bir sözcü, bankanın resmi Twitter hesabının hacklendiğini onaylarken, EBRD yaptığı Twitter paylaşımınıda, "Bu hesap ve @EBRDgreen hesabı hacklenmiştir. Normale dönme çalışmalarımız devam ediyor, takipçilerimizden özür dileriz." denildi.

EBRD'nin hack açıklamasından yaklaşık 2 sonra, EBRD hesabından ırkçı şakalar paylaşıldı ancak daha sonra bu tweetler silindi.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap