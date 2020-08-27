ECB, AB Komisyonu'nun fintek planını değerlendirdi

27 Ağustos 2020

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB), son raporunda bankacılık sektörünün dijitalleştirilme çalışmalarında yeni teknolojilerin de hesaba katılması gerektiğini duyurdu.

ECB raporunda, fintek sektörünün önündeki artan zorluklara işaret edilirken, Avrupa'nın finansal hizmetler sağlayıcılarının, özellikle kritik hizmetler ve bulut altyapısı geliştirilme faaliyetlerinde, AB dışı bağımlılıklarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiği belirtildi.

ECB ayrıca, AB finansal hizmetlerinin düzenleyici çerçevesi halihazırda genel olarak teknolojiden bağımsız olsa da, ilgili riskleri ele alırken ve aynı zamanda firma düzeyinde güçlü risk yönetimi geliştirme ihtiyacını güçlendirirken adil rekabeti desteklemeli ve dijital finans hizmetlerinde eşit bir oyun alanı sağlaması gereğine işaret etti.

Kaynak: AA