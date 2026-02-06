ECB Anketi: Enflasyon beklentileri yüzde 2 çevresinde

European Central Bank (ECB) tarafından yayımlanan Profesyonel Tahminciler Anketi sonuçlarına göre, katılımcıların enflasyon beklentilerinde genel görünüm büyük ölçüde korundu.

Manşet enflasyonun 2026'da yüzde 1,8, 2027'de yüzde 2,0 ve 2028'de yüzde 2,1 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. 2026 ve 2027 tahminlerinin, 2025'in dördüncü çeyreğinde yapılan bir önceki anketle aynı kaldığı bildirildi. 2028 yılına ilişkin beklenti ise ilk kez ankete dahil edildi.

Enerji ve gıda hariç çekirdek HICP enflasyonu beklentileri tüm dönemler için yüzde 2,0 seviyesinde sabit tutuldu. Uzun vadeli, 2030 yılına yönelik manşet ve çekirdek enflasyon öngörüleri de yüzde 2,0 olarak korundu.

2027 tahmini değişmedi

Reel GSYH büyümesine ilişkin tahminler 2026 için yüzde 1,2, 2027 için yüzde 1,4 ve 2028 için yüzde 1,3 olarak açıklandı. Önceki ankete göre 2026 büyüme beklentisi 0,1 puan yukarı yönlü revize edilirken, 2027 tahmini değişmedi. 2026'daki artışın, 2025'in üçüncü çeyreğinde açıklanan beklenenden güçlü büyüme verilerinin etkisiyle gerçekleştiği ifade edildi. Uzun vadeli büyüme beklentisi ise yüzde 1,3 düzeyinde sabit kaldı.

İşsizlik oranına ilişkin beklentilerde 2026 ve 2027 için değişiklik yapılmadı. Katılımcılar işsizlik oranını 2026'da yüzde 6,3, 2027'de yüzde 6,2 olarak öngördü. 2028 ve 2030 yılları için ise yüzde 6,1 seviyesinde sınırlı aşağı yönlü revizyon yapıldığı bildirildi.