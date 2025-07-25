ECB anketi: Euro Bölgesi'nde enflasyon tahmini düştü

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Profesyonel Tahminciler Anketi (SPF), Euro Bölgesi'nde enflasyonun bu yıl ve önümüzdeki dönemde daha önceki tahminlerin altında seyredeceğini ortaya koydu.

Enflasyon beklentisi ortalama yüzde 2

Ankete göre, bu yıl için enflasyon beklentisi ortalama yüzde 2 oldu. Bu oran, üç ay önceki yüzde 2,2 seviyesinin altında. 2025 yılı için enflasyon tahmini ise yüzde 1,8 olarak güncellendi. Önceki tahmin bu seviye için yüzde 2 olarak açıklanmıştı.

ECB’nin faiz oranlarını sabit tutma kararı ve ana faiz oranını yüzde 4’ten yüzde 2’ye çekmesinin ardından, kurumun yeni faiz indirimleri konusunda aceleci davranmadığı yorumları yapıldı. Ankette, enflasyondaki düşüşün geçici olacağı, fiyat artışlarının ilerleyen yıllarda tekrar yüzde 2 seviyesine yaklaşacağı öngörüsüne de yer verildi.

Ankette büyüme beklentisi yükseldi

Anket sonuçları ayrıca, Euro Bölgesi ekonomisinin bu yıl beklenenden daha iyi performans göstereceğine işaret etti. Büyüme beklentisi yüzde 0,9’dan yüzde 1,1’e çıkarıldı. Özellikle yılın ilk çeyreğindeki güçlü performans, bölge ekonomisinin dirençli olduğunu ortaya koydu.

İşsizlik oranı beklentisinde ise büyük bir değişiklik yaşanmadı. Oranın bu yıl yüzde 6,3'te kalacağı, uzun vadede ise yüzde 6,2 seviyesine düşeceği tahmin ediliyor.