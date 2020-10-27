ECB: Avrupa bankaları üçüncü çeyrekte kredi standartlarını sıkılaştırdı

27 Ekim 2020

ECB'nin üçüncü çeyreğe ait kredi anketi işletmeler ve hane halkları için kredi standartlarının sıkılaştırıldığını ve bankaların yüzde 19'unun kredi verme kriterlerini değiştirdiğini gösterdi.

Anket sonuçları ayrıca söz konusu sıkılaştırmaların yılın dördüncü çeyreğinde, ekonomik toparlanma ve finansal rahatlama endişeleri sebebiyle, daha da sıkılaştırılacağının beklendiğini gösterdi.

Diğer yandan, ankette daha az işletmenin acil likiditeye ihtiyaç duyması sebebiyle kredi talepleri ve kredi kademelerinde düşüş olduğunu gösterdi.

Bunun yanında yılın son üç aylık döneminde kredilere yönelik talebin artması bekleniyor.