ECB: Avrupa'da bankacılık 2022'den önce toparlanamayacak
ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos bankacılık sektörünün toparlanmasının 2022 yılından önce olmayacağını söyledi.
Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği bankacılık sektörünün COVID-19 krizinden 2022 yılından önce toparlanamayacağını söyledi.
Bankaların toparlanmasının Euro Bölgesi ekonomisine bağlı olduğuna hatırlatan de Guindos, ekonominin son iki aydır kriz öncesi döneme yavaşça yaklaştığına dikkat çekti.