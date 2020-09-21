ECB bankaların raporlama yükünü azaltacak

21 Eylül 2020

Avrupa Merkez Bankası (ECB), bankaların raporlama yükümlülüklerini basitleştirerek, bankacılık sektörünün uzun yıllardır süren hantallık ve maliyet eleştirilerini yanıtlayacağını duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) bankalarının raporlama faaliyetleri için yıllık 4 milyar euro harcıyor olması ve tekrarlar ile gereksiz ayrıntılardan oluşuyor olmasından şikayetleri üzerine bankalar kulak veren ECB, raporlama yöntemlerini iyileştirerek, standart bir şablon getirmeye hazırlanıyor.

ECB açıklamasında, "Bu çalışmalar bankaların raporlama yükünü azaltmaya ve yetkililer tarafından alınan verilerin kalitesini artırmaya yardımcı olmalıdır. Sonuç olarak, bankalar maliyetleri düşürebilir ve yetkililer bankacılık sektöründeki gelişmeleri daha iyi izleyebilirler" denildi.

ECB ayrıca, bankaların yükünü azaltmak için "önemli bir kapsam" olsa da, Avrupa Bankacılık Otoritesi tarafından zorunlu kılınacak değişikliklerden sonra rahatlama olasılıklarının düşük olduğunu ve mevzuat gerektiren bazı durumlarda kaçınılmaz olarak uzun yıllara yayılacağını belirtti.