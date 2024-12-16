ECB Başkan Lagarde: Daha fazla faiz indirimi yolda

Litvanya'da bir konuşma yapan Lagarde, daha fazla indirimin yolda olduğunu söyledi.

ECB politika yapıcıları, son on yıllara kıyasla daha hızlı olan ücret artışlarıyla ilişkilendirdikleri hizmet fiyatlarındaki hızlı yükselişlerden endişe duyuyorlardı.

Ancak Lagarde, baz etkilerinden arındırılmış ölçümlerin hizmet enflasyonunun “son zamanlarda keskin bir şekilde düştüğüne” işaret ettiğini söyledi.

ECB ayrıca bu yıl yüzde 4.8 olan ücret artışlarının 2025'te yüzde 3'e düşmesini bekliyor ki Lagarde bu artış oranının “hedefimizle tutarlı” olduğunu söyledi.

"Ekonomik büyüme ECB'nin beklediğinden daha zayıf oldu"

Enflasyon düşerken, Euro bölgesindeki ekonomik büyüme ECB'nin beklediğinden daha zayıf oldu. Lagarde, tüketici harcamalarındaki “ataletin” “çarpıcı” olduğunu ve tüketicilerin gelirlerinin büyük bir bölümünü tasarruf etmeye devam ettiğini söyledi.

ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın Avrupa'dan yapılan ithalata daha yüksek gümrük vergileri getirmeyi önermesiyle birlikte ufukta büyümeye yönelik yeni tehditler belirdi.

Lagarde, “Artan jeopolitik belirsizlik hane halkı duyarlılığında yeni çöküntüler yaratabilir. Özellikle de en büyük ihracat pazarımız olan ABD'nin korumacı bir tavır takınması halinde" dedi