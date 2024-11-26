ECB Başkan Yardımcısı Guindos: Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarını düşürmeye devam edecek

Finlandiya gazetesi Helsingin Sanomat'a konuşan de Guindos, “Gümrük tarifeleri uyguladığınızda, diğer tarafın misilleme yapmasına hazırlıklı olmanız gerekir ki bu da bir kısır döngü başlatabilir. Sonunda bu bir ticaret savaşına dönüşebilir ki bu da dünya ekonomisi için son derece zararlı olur. Bu herkes için bir kaybet-kaybet durumu olur” dedi.

De Guindos ayrıca gümrük tarifelerinin yanı sıra ABD maliye politikasına da odaklanılması gerektiğini vurguladı.

De Guindos, “Vergileri azaltıp kamu harcamalarını sürdürerek maliye politikası daha genişlemeci hale gelir ve bu da çok yüksek bir mali açık ve kamu borç oranıyla birleştiğinde mali sürdürülebilirlik sorunlarına neden olabilir” dedi.

Helsingin Sanomat'ın aktardığına göre Guindos, enflasyon düştükçe Avrupa Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürmeye devam edeceğini ve odağının yavaş yavaş kırılgan olduğu kanıtlanan büyümeye kaydığını söyledi.

Guindos, “Yüksek enflasyonla ilgili endişeler ekonomik büyümeye kaydı. Para politikamızın yörüngesi nettir - projeksiyonlarımız doğrulanırsa, para politikası duruşumuzu daha az kısıtlayıcı hale getirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.