ECB Başkanı Christine Lagarde: Yüzde 2'lik enflasyon hedefine 2025'te ulaşacağız

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Euro bölgesinin enflasyonunun geleceği hakkında konuştu.

Le Monde gazetesine konuşan Lagarde, enflasyonun 2025 yılında Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefine kalıcı olarak ulaşacağını söyledi.

Lagarde, şunları kaydetti: “Belki birkaç ay önce müdahale etmeye başlayabilirdik. Ancak faiz oranlarını daha önce görülmemiş bir oranda artırdık ve enflasyonu kısa bir süre içinde önemli ölçüde aşağı çekmeyi başardık. Şimdi bu yüzde 2'lik hedefe kalıcı olarak ulaşıldığını görmek istiyorum. Büyük bir şok yaşanmaması halinde, 2025 yılında durum böyle olacaktır."

'Daha verimli, daha az maliyetli...'

Lagarde, 'dijital Euro' için şunları kaydetti: "Bu sadece para birimimizi dijital çağa uygun hale getirme meselesidir. Dijital ödemelerin özellikle gençler arasında ne kadar hızlı yayıldığını gördüğümüzde, bu talebi karşılamak önemlidir. Eğer dijital euro gün ışığına çıkarsa, banknotların yerini almayacaktır. Onları tamamlayıcı bir unsur olacaktır. Daha verimli, daha az maliyetli, daha az kirliliğe neden olan, nakit kadar kolay kullanılabilen, izlenebilirliği sağlarken mahremiyeti koruyan, ülkeler arasında para transferinin maliyetini azaltan ve euronun uluslararası rolünü güçlendiren bir ödeme aracına sahip olabilirsek, bunu incelememek ayıp olur! ECB'de dijital euro konusunda deneyler yapmaya başlayarak ve kamuoyu istişaresini başlatarak yaptığımız da budur."