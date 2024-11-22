ECB Başkanı Lagarde: Avrupa genelinde ekonomik entegrasyon acil bir konu

Lagarde konuşmasında doğrudan Trump'a atıfta bulunmadan “Jeopolitik ortam da dünyanın her köşesinden serbest ticarete yönelik artan tehditlerle daha az elverişli hale geldi. Sermaye piyasalarımızı entegre etme aciliyeti artmıştır” dedi.

Lagarde, Avrupa bazı ilerlemeler kaydetmiş olsa da, AB üyelerinin, bloğun bütününün zararına olacak şekilde, kazanılmış ulusal çıkarları korumak için çoğu öneriyi sulandırma eğiliminde olduğunu söyledi.

Ancak bu durum ekonomiden trilyonlarca olmasa da yüz milyarlarca avro götürüyor çünkü hane halkları 11.5 trilyon avro nakit ve mevduat tutuyor ve bunların çoğu finansmana ihtiyaç duyan firmalara gitmiyor.

Lagarde, “AB hane halklarının mevduatlarının finansal varlıklara oranını ABD hane halklarınınkiyle aynı seviyeye getirmeleri halinde, 8 trilyon Euro'ya varan bir stok uzun vadeli, piyasa temelli yatırımlara yönlendirilebilir - ya da yılda yaklaşık 350 milyar Euro'luk bir akış sağlanabilir” dedi.