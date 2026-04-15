ECB Başkanı Lagarde: Petrol kaynaklı enflasyon şokunun kalıcılığı için erken

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) bahar toplantıları kapsamında katıldığı bir etkinlikte, enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyon üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Lagarde, petrol fiyatlarındaki artışın yarattığı enflasyon şokunun göz ardı edilemeyeceğini belirterek, mevcut durumun geçici olup olmadığı konusunda henüz yeterli netlik bulunmadığını söyledi.

“Henüz bilmiyoruz”

ECB Başkanı Lagarde, “Bugün bunun ‘görmezden gelinecek’ bir durum olduğunu söylemek ciddi bir hata olur. Henüz bilmiyoruz, söylemek için çok erken” ifadelerini kullandı.

Lagarde, enflasyon beklentilerinin bozulmasına izin vermeyeceklerini vurgularken, mevcut fiyat şokunun kalıcı olup olmadığını değerlendirmek için daha fazla veriye ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.