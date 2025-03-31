ECB Başkanı Lagarde’dan Trump’a tarife tepkisi: Avrupa'nın geleceğini kendi ellerine alması gerekiyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ABD'nin 2 Nisan'da uygulamaya koyacağı tarifelerin muhtemel uygulanmasının Avrupa'nın geleceğini daha iyi kontrol altına alması gerektiği anlamına geldiğini söyledi.

Lagarde France Inter radyosuna verdiği röportajda, "Bunu Avrupa için bir an olarak tanımlamaya çalıştım ve bunu bağımsızlığa doğru bir yürüyüşün başlangıcı olarak görüyorum" dedi.

Lagarde, "O (Trump) buna ABD'de 'Kurtuluş Günü' diyor. Ben bunu kaderimizi daha iyi kontrol altına almaya birlikte karar vermemiz gereken bir an olarak görüyorum ve bunun bağımsızlığa doğru atılmış bir adım olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Trump'tan kapsamlı tarife teklifi

Trump, alüminyum, çelik ve otomobillere vergiler ve Çin'den gelen tüm mallara artırılmış tarifeler uyguladıktan sonra, bu çarşamba günü "Kurtuluş Günü" olarak adlandırdığı kapsamlı bir tarife teklifi duyurmaya hazırlanıyor.

Lagarde, "O her zaman işlemsel bir yaklaşım benimseyen biri. Bu tür bir ilkeyi, daha çok iş dünyasında, uluslararası ilişkilerin yönetimine uyguluyor" dedi.

ECB Başkanı, Avrupa'dan ABD ithalatına uygulanan tarifelerin ilk yılında Avrupa için yaklaşık 0,3 puanlık bir düşüş tahminini yineledi.

Avrupa'nın karşılıklı önlemlerle yanıt vermesi durumunda büyümenin daha da düşük, 0,5 puan düşeceğini de sözlerine ekledi.