ECB: Birkaç faiz indiriminden sonra bile parasal duruş kısıtlayıcı kalacak

İtalya Merkez Bankası Başkanı Fabio Panetta, verilerin tahminlerini doğrulaması halinde Avrupa Merkez Bankası'nın önümüzdeki aylarda para politikasını gevşetmeye hazır olduğunu vurguladı.

Euro bölgesi enflasyonunun düşmeye devam etmesinin ve maaş artışlarının yavaşlamasının beklendiğini ifade eden Panetta, “Önümüzdeki aylarda, veriler mevcut tahminlerimizi doğrularsa, para politikasında bir gevşeme bekleyebiliriz” dedi.

Politika duruşunun “birkaç resmi faiz indiriminden sonra bile” kısıtlayıcı kalacağını da ifade eden Panetta, “Para politikasının çok kısıtlayıcı hale gelmesinden kaçınmalıyız, bu da enflasyonu ECB'nin simetrik (%2) hedefinin altına itecektir” dedi.