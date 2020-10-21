ECB: Ekonominin işlemek için faize ihtiyacı yok

21 Ekim 2020

ECB Baş Ekonomisti Philip Lane, mecvut ekonomik durumun demografi, teknoloji, üretkenlik ve özellikle dijitalleşme açılarından incelendiğinde faize ihtiyaç olmadığını söyledi.

Faizleri düşük tutmanın ECB'nin kararı olmadığını ancak küresel bir yapısal güç olduğunu belirten Lane, "Bu güce karşı çıkarak faizleri artırırsak daha yüksek işsizlik oranları ile ve daha kötü performans gösteren bir ekonomiyle karşı karşıya kalabiliriz" dedi.

Lane ayrıca, faiz kararlarının yakın bir gelecekte teknoloji ve finansal sistemde görülecek değişimlere göre kararlaştırılacağını ifade etti.