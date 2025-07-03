ECB: Enflasyon hedefe yaklaşıyor, belirsizlikler sürüyor

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 3 Temmuz tarihli toplantısına ait tutanaklar yayımlandı. Belgede, Euro Bölgesi'nde enflasyonun orta vadede yüzde 2 hedefi etrafında istikrar kazanmasının beklendiği ifade edildi. Ancak büyüme görünümündeki zayıflama, artan ticaret gerilimleri ve enflasyon tahminlerinin aşağı yönlü riskleri, karar alıcılar arasında dikkatle değerlendirilen başlıca konular oldu.

İkinci çeyrek büyüme beklentileri güncellendi

Tutanaklarda, bazı üyelerin faiz oranlarının artık destekleyici seviyelere ulaştığını düşündüğü, bazı üyelerin ise mevcut belirsizlikler karşısında faizlerin sabit tutulması gerektiğini savunduğu aktarıldı. ECB ayrıca, artan gümrük tarifeleri ve Euro'nun değer kazanmasının ihracat üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, ikinci çeyrek büyüme beklentilerinin aşağı yönlü güncellendiğini belirtti.

Enflasyonda yakın dönemde gözlenen düşük seviyelerin geçici olduğu değerlendirilirken, bu durumun "yeniden gözden geçirilmesi" gerektiği vurgulandı. Yetkililer, ticari gerilimlerin hem ekonomik büyümeyi hem de enflasyonu beklenenden daha aşağıya çekebileceği uyarısında bulundu.

Haziran faiz indiriminin etkisi

ECB, haziran ayında yapılan faiz indiriminin, enflasyon beklentilerini sabit tutmak ve finansal koşulların gereksiz şekilde sıkılaşmasını önlemek açısından etkili olduğunu belirtti. Ancak ekonomik ortamda süregelen belirsizliklerin para politikasının aktarım gücünü zayıflatabileceğine dikkat çekildi.

Tutanaklar, ECB'nin karmaşık ekonomik veriler eşliğinde temkinli ve veri odaklı bir para politikası izlemeye devam ettiğini ortaya koydu.