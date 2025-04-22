ECB: Enflasyon hedefi birkaç ay içinde yakalanabilir

ECB geçen hafta perşembe günü faiz oranlarını bir yılda yedinci kez düşürdü; ancak gelecekteki hamleler hakkında çok az sinyal verdi.

Aynı zamanda Slovakya Merkez Bankası Başkanı olan Kazimir, bir blog yazısında "Enflasyon hedefine yaklaşıyor ve önümüzdeki birkaç ay içinde buna ulaşacağımızdan eminim" dedi.

Banka daha önce enflasyonun 2026'nın başlarında yüzde 2'ye ulaşacağını öngörmüştü. Bu nedenle Kazimir'in yorumları mevcut ortamda fiyat artışının son tahminden daha hızlı düşebileceğini gösteriyor.

Kazimir ayrıca faiz indirimlerinin artık ECB'nin yüzde 2,25'lik oranı ile ekonomik büyümeyi kısıtlamayan bir aralığa getirdiğini ve bunun nötr bir duruşa yakın olarak değerlendirilebileceğini savundu.

Kazimir, "riskler" ve "bugünün değişken ve genellikle kaotik koşulları" nedeniyle politikanın nereye gittiğini tahmin etmeye çalışmaktan kaçınılması konusunda uyardı.

Kazimir, "Hızla değişen bir ortamda faaliyet gösteriyoruz. Ekonomik manzaraya belirsizlik hakim. Özellikle ABD tarife politikalarından kaynaklanan artan küresel ticaret gerginlikleri sisteme önemli bir belirsizlik getirdi ve güveni aşındırdı" dedi.