ECB: Euro Bölgesi ekonomisi beklentilere uygun şekilde ilerliyor

26 Ağustos 2020

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Peter Kazimir Euro Bölgesi'nin ECB'nin haziranda açıkladığı beklentilerine uygun şekilde büyüdüğünü, bu nedenle politika yapıcıların yeni verileri bekleyecek zamanı bulunduğunu söyledi.

Euro bölgesi ekonomisi salgına bağlı resesyondan beklenenden daha çabuk toparlanacak gibi görünüyordu ancak aralarında satın alma yöneticileri endeksinin (PMI) de bulunduğu son açıklanan veriler toparlanmanın ivme kaybettiğini ve üçüncü çeyrekte beklentilerin gerisinde kalacağınına işaret etti.

Slovakya Merkez Bankası Başkanı Kazimir, "Bana öyle görünüyor ki şu anda ana senaryomuza uygun ilerliyoruz" dedi ve "Güvenilir net veriler gelene kadar henüz zamanımız var" diye ekledi.

ECB gayrısafi yurtiçi hasılanın üçüncü çeyrekte yüzde 8.3 artacağı tahmin etmişti. Bu tahminin 10 Eylül'deki politika toplantısında güncellenmesi bekleniyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle sert daralan euro bölgesi ekonomisinin daha fazla tahrip olmaması için faizleri düşürdü. Merkez bankası faizleri düşük tutmak için rekor miktarda devlet ve şirket tahvili satın alırken, tahvil alım programının en büyük bölümünü 1.35 trilyon euro tutarındaki Pandemi Acil Alım Programı (PEPP) oluşturuyor.

ECB bu tutarının tümünün tahvil alımları için kullanılacağını belirttiyse de, bazı kesimler tüm tutarın harcanması gerekmediğini düşünüyorlar.

Kazimir, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Daha önce dediğim gibi maliye tarafından uygun bir karşılık görürsek elbette tüm PEPP büyüklüğünü kullanmak zorunda kalmayız" dedi.

Kaynak: Reuters