ECB: Euro Bölgesi’nde enflasyon istikrar kazandı, ekonomi toparlanacak

Avrupa Merkez Bankası, Euro Bölgesi’nde fiyat artışlarının istikrar kazandığını, iç talep ve tüketici güvenindeki artışın ekonomiyi canlandıracağını öngördü.

ECB Yönetim Konseyi üyesi Madis Muller, Euro Bölgesi'nde enflasyonun bankanın yüzde 2'lik hedefine sabitlendiğini ve ekonominin kademeli olarak toparlanmasının beklendiğini açıkladı. Muller, bu istikrarın Avrupalıların satın alma gücünü artıracağını vurguladı.

Estonya MB Başkanı Muller, bankanın temel senaryosunun kademeli bir toparlanma olduğunu belirterek, "Avrupalıların gelirlerinin yavaş yavaş arttığını ve satın alma gücünün yükseldiğini görüyoruz" dedi.