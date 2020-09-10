ECB Euro’yu izleyecek ama hedefi enflasyon

10 Eylül 2020

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Avrupa Merkez Bankası (ECB) Euro’nun dolar karşısında güçlenmesine ilişkin endişelere rağmen, para politikası toplantısında faizlerde ve varlık alımlarında bir değişikliğe gitmedi. ECB Başkanı Christine Lagarde'ın gazetecilerin güçlü Euro ilgili sorulara “Bankanın hedefi fiyat istikrarıdır. Kur hedefimiz yok” açıklaması, Euro’yu dolar karşısında tekrar güçlendirerek 1,19 düzeyinin üzerine çıkardı.

Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarını değiştirmedi

ECB Başkanı Lagarde, Merkez Bankası'nın faizlerde değişiklik yapmadığı para politikası kararının ardından düzenlenen basın toplantısında, "Yönetim Kurulu Euro’nun değer kazanmasını ele aldı... Hedefimiz fiyat istikrarını sağlamak. Euro’nun fiyatlar üzerinde yarattığı negatif baskıyı izlememiz gerekiyor. Ancak hepinizin bildiği gibi kurda herhangi bir hedefimiz yok" dedi.

Eylül verilerinin deflasyonist risklere işaret etmediğini belirten Lagarde, 1,35 trilyon Euro büyüklüğündeki pandemi alım programının muhtemelen tamamının kullanılacağını söyledi.

Lagarde’ın basın toplantısından bazı satır başları ise şöyle:

- Son veriler euro bölgesinde toparlanmanın güçlü olduğuna işaret ediyor.

- Toparlanma tahminlerle büyük ölçüde uyumlu, ancak toparlanmanın gücü etrafında belirsizlikler var.

- Düşük enerji fiyatları enflasyonu aşağı çekiyor, son derece destekleyici para politikasına ihtiyaç devam ediyor.

- Döviz kurunu izlemeyi sürdüreceğiz.

- Euro Bölgesi’nde toparlanmanın bundan sonraki seyri büyük ölçüde salgının nasıl gelişeceğine bağlı.

- ECB'nin tahminleri alternatif senaryoları da içeriyor, büyüme üzerindeki riskler aşağı yönlü.

- Manşet enflasyonun önümüzdeki aylarda ekside seyretmesi, 2021 başlarında artıya dönmesi bekleniyor.

- Talepteki toparlanma orta vadede enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturacak.

ECB yetkilisi güçlü Euro’dan rahatsızlığı dile getirmişti

Euro ilkbahar aylarından bu yana dolar karşısında yüzde 8, belli başlı para birimlerinden oluşan sepet karşısında ise yüzde 4 değer kazandı. Euro’nun değer kazanması Euro Bölgesi’ndeki ihracatçıların rekabet gücünü zedelediği gibi ithal ürün fiyatlarının azalmasına yol açarak enflasyonda düşürücü etki yaratıyor. ECB herhangi bir kur hedefi olmadığına uzun zamandır dikkat çekiyor. Ancak merkez bankası yetkilileri Euro/dolar kurunun 1,20'ye yaklaşması ve geçen haftada bu seviyeyi aşmasıyla birlikte rahatsızlıklarını ortaya koymuşlardı. ECB Başekonomisti Philip Lane, para politikası belirlenirken bu kur seviyesinin de bir unsur olarak değerlendirmesi gerekeceği uyarısında bulunmuş ve euro kurunun ekonomi genelindeki etkilerine dikkat çekmişti.

Bu yılın büyüme beklentisine yukarı yönlü revizyon

Yükselişte ECB’nin 2020’ye ilişkin GSYH büyüme öngörüsünü birliğin yüzde 8,7 değil yüzde 8 daralacağı şeklinde değiştirmesi de etkili oldu. ECB 2021 için büyüme tahminini yüzde 5’ten yüzde 5,2’ye düşürürken, 2020 için büyüme tahmini ise yüzde 3,3’ten yüzde 3,2’ye indirdi. ECB açıklaması öncesi değerlendirme yapan OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Edward Moya “Görünen Euro Bölgesi iyileşmesine ilişkin hala güçlü bir iyimserlik var. Daha fazla desteğe ihtiyaç duyulacak ancak işler başta düşünüldüğü kadar kötü değil” değerlendirmesini yaptı.

Enflasyon geçen ay tekrar negatife düşmüştü

Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyon geçen ay Mayıs 2016’dan bu yana ilk kez negatife düşmesine rağmen, ECB bu yıl için enflasyon tahminini haziranda açıkladığı yüzde 0,3 olarak yineledi ancak negatif fiyat hareketlerinin gelmesine daha aylar olduğunu kaydetti. Enflasyon tahminini bu yıl için değiştirmeyen banka, 2021 enflasyon tahminini yüzde 0,8’den yüzde 1,0 düzeyine çıkartırken, haziranda yüzde 1,3 olarak açıkladığı 2022 yıllık enflasyon tahmini ise değiştirmedi.

Faizi ve tahvil alımlarını değiştirmedi

Banka politika faizini sıfırda, mevduat faizi oranını eksi yüzde 0.5'te sabit tuttu. Pandeminin ekonomide yol açacağı daralma ile mücadele için 1,35 trilyon Euro tutara kadar tahvil alımı yapacak olan ECB, tahvil alım programı büyüklüğünde de değişiklik yapmadı.

Euro/TL’de yeni rekor geldi: Parite tekrar 1,90’ı aştı



ECB Başkanı Christine Lagarde’ın Euro Bölgesi’nde üçüncü çeyrekte güçlü bir geri dönüş yaşamasını beklediklerini söylemesi, 1,18 düzeyinden açılan Euro/dolar paritesini tekrar 1,19’un üzerine taşıdı. TSİ 17:00 itibariyle Euro/dolar paritesi yüzde 1’e yakın yükselişle 1,1917 düzeyine kadar yükseldi. Dolar endeksi de ABD’de işsizlik başvurularının beklentilerin üzerinde gelmesi sonrası TSİ 17:00 itibariyle 92,70 düzeyine kadar geriledi. Paritedeki yükseliş Euro/TL’de de yeni rekor getirdi. Foreks verilerine göre Euro/TL 16:30 itibariyle 8,8868 düzeyine kadar yükselerek, tarihi rekorunu tazelemiş oldu.



ABD verisi de pariteyi destekledi



ABD’den gelen veriler de paritedeki yükselişe güç verdi. ABD’de haftalık işsizlik başvuruları geçen hafta 884 bin ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Reuters anketine katılan ekonomistlerin verisi için beklentisi ise 846 bine gerilemesiydi. ABD Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre, önceki hafta 881 bin olarak açıklanan veri ise 884 bine revize edildi.