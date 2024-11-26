ECB: Faiz indirimlerinin kademeli olması gerekli

Nagel, "Almanya iki buçuk yıldır süren bir ekonomik zayıflık dönemine saplanmış durumda. Bu yılın son çeyreğinde durgunluk muhtemel" dedi.

Nagel, bunun negatif büyüme anlamına geleceğini ve Almanya'nın bloğun geri kalanının gerisinde kalacağını da sözlerine ekledi.

Zayıf büyüme tüketici fiyatlarını aşağı çekerken, Nagel ayrıca risklerin devam ettiğini savunarak ECB'nin hızlı faiz indirimlerine karşı uyarıda bulundu.

Ücret artışının hala çok hızlı olabileceği, enflasyonun hala yüksek olduğu ve yeni ABD yönetiminin ticaret politikalarının enflasyonist olabileceği konusunda uyarıda bulunan Nagel, "İhtiyatlı olmak ve para politikasını çok hızlı değil, sadece kademeli olarak gevşetmek önemlidir" dedi.