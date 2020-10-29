ECB faizleri sabit tuttu

29 Ekim 2020

Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) yapılan açıklamada, faizlerin yüzde 0 düzeyinde sabit tutulduğu ve bunun yanında Pandemi Acil Varlık Alım Programında da (PEPP) bir değişikliğe gidilmediği duyuruldu.

Banka, faiz oranlarını ve geniş para politikasını değiştirmemeye karar verirken, euro bölgesinde ek politika eylemlerinin aralık ayında yapılabileceğini belirtti.

ECB, ana refinansman işlemlerine ilişkin politika faizi, marjinal borçlanma faizi ve mevduat faizlerini sırasıyla yüzde 0, yüzde 0,25 ve yüzde -0,50 düzeylerinde sabit tuttu.

Açıklamada, salgın nedeniyle martta 750 milyar euro ile başlatılan ve haziranda 600 milyar euro artırılarak toplam 1 trilyon 350 milyar euroya çıkarılan PEPP'in hacminde bir değişiklik yapılmadığına işaret edildi.

PEPP'de alımların esnek bir şekilde en azından 2021 yılı haziran ayı sonuna kadar devam edeceği belirtilen açıklamada, PEPP'de ana paraları en azından 2022'nin sonuna kadar yeniden yatırıma yönlendirilmeye devam edileceği ifade edildi.

Açıklamada, varlık alım programlarına aylık 20 milyar euro seviyesinde devam edileceği işaret edilerek, bankanın yeniden finansman operasyonları yoluyla bol miktarda likidite sağlamaya devam edeceği belirtildi.

ECB politika yapıcıları, gelişmekte olan duruma yanıt vermek, ekonomik iyileşmeyi desteklemek ve pandeminin öngörülen enflasyon yolu üzerindeki olumsuz etkisini önlemek adına finansman koşullarının elverişli kalmasını sağlamak için araçları uygun şekilde yeniden ayarlamaya hazır olduklarını belirttiler.

ECB'nin açıklaması, politika yapıcıların para politikalarını gelecek tahminlere göre ayarlayacaklarına işaret ediyor.

Açıklanan faiz kararı sonrası euro/dolar paritesi 1,1697 düzeyine kadar geriledi.