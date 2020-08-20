ECB: Parasal ve mali politikalar toparlanmayı destekliyor

20 Ağustos 2020

Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı notlarında COVID-19 krizi ile mücadelede, parasal ve mali politikaların ekonomik toparlanmayı desteklediğini belirtildi. Açıklamada ayrıca devlet tahvillleri ile piyasa fonlama durumu ve enflasyon beklentilerinin normalde döndüğü belirtildi.

Diğer yadan, ABD'de ve gelişmekte olan piyasalarda görülen COVID-19 vakalarındaki artışın kendilerini de etkilediğini ve yatırımcı hissiyatının olumluya dönemsi için COVID-19 sebepli ekonomik belirsizlikler ve küresel ticaret gerginliklerinin alınacak kararları etkileyeceğine işaret edildi.

ECB ayrıca, Euro Bölgesi'nde eylül ayı için enflasyon öngörüsü yapmak için daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu belirtti.