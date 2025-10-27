ECB: Politika duruşumuz iyi kalibre edildi
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi Jose Luis Escriva, mevcut para politikası duruşunun uygun olduğunu belirterek, enflasyonun yüzde 2 hedefine geri döndüğünü söyledi.
ECB Yönetim Konseyi Üyesi Jose Luis Escriva, mevcut para politikası duruşunun iyi kalibre edildiğini belirterek, kısa vadede faiz oranlarında değişiklik beklemediklerini söyledi.
Escriva, ECB’nin enflasyon hedeflemesi doğrultusunda atılan adımların sonuç verdiğini belirterek, “Para politikamız iyi kalibre edildi ve enflasyon yüzde 2 hedefine geri döndü” dedi.
Piyasalar gözü 30 Ekim'de
Avrupa Merkez Bankası’nın bir sonraki Yönetim Konseyi toplantısı 30 Ekim’de yapılacak.
Piyasa beklentileri, mevduat faizinin hazirandan bu yana olduğu gibi yüzde 2 seviyesinde sabit tutulacağı yönünde.