ECB: Sermaye piyasaları krizden toparlanmada kilit rol oynayacak

02 Eylül 2020

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos ve Yönetim Kurulu üyeleri Fabio Panetta ve İsabel Schnabel yayımladıkları ortak mesajda, sermaye piyasaları birliğinin Avrupa'nın COVID-19 krizini atlatması için, Avrupa Komisyonu'nun ihraç ettiği son borçlanma tahvillerinin iyi işleyen piyasalara dayanması sebebiyle önemli rol oynayacağını belirttiler.

ECB'nin üç isminin yayımladığı notta, "Salgının olumsuz etkilerinden kurtulmak ve Euro Bölgesi'nin büyüme potansiyelini güçlendirmek için, derinlemesine entegre ve son derece gelişmiş gerçek bir tek Avrupa sermaye piyasası yaratma uzun vadeli hedefine doğru yeni bir itici güç gerekli." denildi.

Diğer yandan sermaye piyasası birliğinin Brexit, tırmanan küresel gerilimler, dijitalleşme ve düşük karbonlu ekonomi gibi önemli konularda da olumlu etkileri olacağı belirtildi.

Notta ayrıca, "Tüm bu alanlarda reformlarla ilerleme, özellikle COVID-19 salgını açısından çok önemli" denildi ve bu reformların, COVID-19 krizinin bir sonucu olarak ortaya çıkan yapısal değişiklikleri "kolaylaştırabileceği" ifade edildi.