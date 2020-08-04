ECB teşvik desteğine adanmış durumda

04 Ağustos 2020

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Baş ekonomisti Philip Lane, bankanın COVID-19 salgınının oluşturduğu krizin etkilerinden kurtulmak ve ekonomik iyileşme için gerekli olan parasal desteği sağlama konusunda adanmış olduğunu söyledi.

Pandemi Acil Alım Programı’nın (PEPP) piyasalardaki dengelenmenin baş aktörü olduğunu ifade eden Lane, "Ekonomik faaliyette düzelme olsa da ekonomik daralama olağan üstü derecede yüksek ve görünüm son derece belirsiz. Ekonomik düzelmenin beliryecisi COVID-19 salgını konusunda yapılan müdahaleler olacak." dedi.

Lane daha önce PEPP'in en erken 2021 yılının haziran ayına kadar devrede kalacağını söylemişti.