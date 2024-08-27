ECB üyesi Knot: Mali duruş, enflasyonla mücadelede para politikasının etkinliğini engelledi

Knot, "Son enerji krizi ve bunun enflasyon üzerindeki etkisi parasal sıkılaştırmaya yol açarken, maliye politikası çok gevşek olmaya devam etti" dedi.

ECB'nin "enflasyonu düşürme yükünün çoğunu" üstlendiğini söyleyen Knot, "Daha kısıtlayıcı bir maliye politikası arzu edilirdi. Faiz oranı artışları borç servis maliyetleri üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturdu, Bu da daha yüksek faiz dışı mali dengelerle telafi edilmeliydi" dedi.

Knot, Avrupa Birliği'nin daha fazla harcamasına ulusal düzeyde daha az mali alanın eşlik etmesi gerektiğini belirterek, "Sonuçta, ulusal ve Avrupalı vergi mükellefi nihayetinde tek ve aynı kişidir" diye konuştu.