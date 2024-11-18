ECB: Yeni ABD yönetimini düşünerek kararlar almaya başlamak için çok erken
ECB Yönetim Konseyi üyesi Makhlouf: Yeni ABD yönetimini düşürek kararlar almaya başlamak için çok erken Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi ve İrlanda MB Başkanı Gabriel Makhlouf, Donald Trump'ın seçilmesinin enflasyon konusundaki düşüncelerini değiştirip değiştirmediği sorulduğunda, yeni ABD yönetiminin ne yapabileceğine dair kararlar almaya başlamanın erken olacağını söyledi.
Haber Merkezi
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Makhlouf, “Yeni ABD yönetiminin tam olarak ne yapacağı konusunda bir sonuca varmanın ve bu varsayıma dayanarak kararlar almaya başlamanın erken olacağını düşünüyorum” dedi.
Makhlouf, ECB'nin gelecek ay faiz indirimine gitmesinin “çantada keklik” olduğunu söylemenin biraz ileri gitmek olacağını ve 12 Aralık'taki toplantıda 50 baz puanlık bir indirim düşünmek için kanıtların “oldukça güçlü” olması gerektiğini de sözlerine ekledi.