ECB: Yeni ABD yönetimini düşünerek kararlar almaya başlamak için çok erken

Makhlouf, “Yeni ABD yönetiminin tam olarak ne yapacağı konusunda bir sonuca varmanın ve bu varsayıma dayanarak kararlar almaya başlamanın erken olacağını düşünüyorum” dedi.

Makhlouf, ECB'nin gelecek ay faiz indirimine gitmesinin “çantada keklik” olduğunu söylemenin biraz ileri gitmek olacağını ve 12 Aralık'taki toplantıda 50 baz puanlık bir indirim düşünmek için kanıtların “oldukça güçlü” olması gerektiğini de sözlerine ekledi.