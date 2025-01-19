ECB Yönetim Kurulu üyesi Isabel: Faizleri daha da düşürebiliriz ancak dikkatli olmak gerekli

ECB Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel, Finanztip'e açıklamalarda bulundu.

Şu anda yüzde 2'lik hedefimize ulaşmamızı engelleyebilecek önemli bir risk görmüyoruz" diye konuşan Schnabel, "Eğer durum buysa, muhtemelen faiz oranlarını daha da düşürebileceğiz.Son birkaç aydaki sert faiz indirimlerinin ardından, faizleri hala düşürüp düşüremeyeceğimize ve ne ölçüde düşürebileceğimize daha yakından bakmamız gereken noktaya giderek yaklaştık" dedi.

Ekonomistler ve yatırımcılar 2025 yılında toplam 100 baz puanlık bir gevşeme öngörerek mevduat faizini yüzde 3'ten yüzde 2'ye indiriyor. Yine de, özellikle Donald Trump'ın pazartesi günü Beyaz Saray'a dönmesi nedeniyle, büyüme ve enflasyon görünümüne ilişkin belirsizlik artmış durumda.

Schnabel, yeni ABD yönetiminin, özellikle AB'nin misilleme yapması halinde, Avrupa'da da ekonomik faaliyet ve fiyatlar üzerinde potansiyel olumsuz etkileri olacak bir ticaret çatışmasını "çok muhtemel" hale getirdiğini söyledi. Schnabel, "Bu da ithalat fiyatlarının yükselmesine yol açar" dedi.