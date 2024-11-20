ECB: Yüksek tarifeler finansal sistemin istikrarını tehdit ediyor

Yılda iki kez yayınlanan bir raporda ECB ayrıca yatırımların “bir avuç firmada” yoğunlaşmasının, yapay zekanın geliştirilmesiyle bağlantılı bir varlık-fiyat balonunun şişiyor olabileceğini ve bu firmaların beklenmedik aksilikler yaşaması halinde daha geniş bir finansal sistemi tehdit edebileceğini söyledi.

ABD Başkanı seçilen Donald Trump, ayrıntıları belli olmasa da çok çeşitli ülkelerden yapılan ithalata uygulanan gümrük vergilerini arttırmak istediğini söyledi. ECB, yürürlüğe girmesi halinde ticaretin önündeki engellerin artmasının küresel finans sistemini zayıflatabileceğini söyledi.

ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, “Jeopolitik ve politika belirsizliğinin yanı sıra, küresel ticaret gerilimleri artıyor ve kuyruk olayları riskini artırıyor” dedi.

Yüksek gümrük tarifeleri olumsuz etkiye sahip olabilir

ECB, yatırımcıların bu tür aksaklıkların olasılığını hafife aldığı bir dönemde yüksek gümrük tarifelerinin küresel ekonomik büyüme, enflasyon ve varlık fiyatları üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabileceğini söyledi.

ECB, “Atlantik'in her iki yakasındaki rekor düşük hisse senedi risk primleri ve nispeten sıkıştırılmış şirket tahvili spreadlerinin gösterdiği gibi, yatırımcıların olumsuz senaryoların olasılığını ve etkisini hafife alıyor ve düşük fiyatlandırıyor olabileceğine dair işaretler var” dedi.

ECB ayrıca, az sayıda teknoloji şirketinin toplam hisse senedi piyasası kapitalizasyonunun yüksek oranını oluşturmasının da sistemin istikrarı için bir tehdit olduğu konusunda uyardı, çünkü bir veya daha fazla şirkette kazanç veya ürün geliştirmedeki hayal kırıklıkları çok daha geniş bir etkiye sahip olabilir.

“Yüksek değerlemeler ve risk yoğunlaşması, finansal piyasaları, özellikle hisse senedi piyasalarında ani ve keskin ayarlamalara açık hale getirmektedir” değerlendirmesini yapan ECB, “Birkaç büyük firma arasındaki bu yoğunlaşma, Yapay Zeka ile ilgili bir varlık fiyatı balonu olasılığına ilişkin endişeleri artırmaktadır” dedi.