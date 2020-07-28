ECB'den bankalara kar payı ödemeleri ve geri satın almaları durdurma çağrısı
ECB bankalara kar payı ödemeleri ve hisse geri alımlarını 2021 yılına dek durdurma çağrısı yaptı.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Avrupalı bankalara yıl sonuna dek kar payı ödemelerini ve hisse geri satın alımlarını durudrmaları çağrısında bulundu.
ECB'nin çağrısı, bankadan daha önce gelen, COVID-19 salgını devam ederken sermayelerini koruma amaçlı hareket etme çağrısının devamı olarak görülüyor.
ECB'den yapılan açıklamada, ekonomik ortam, finansal sistem ve sermaye planlamaları incelenerek, parasal duruşun dördüncü çeyrekte devam edip etmeyeceği konusunda karar verileceği duyuruldu.