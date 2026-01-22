ECB'den temkinli mesaj: Para politikasında kısıtlayıcı duruş korunmalı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi'nin 17-18 Aralık 2025 tarihlerinde Frankfurt'ta gerçekleştirdiği para politikası toplantısına ait tutanaklar yayımlandı. Tutanaklar, Banka'nın enflasyon görünümüne yönelik temkinli yaklaşımını sürdürdüğünü ve para politikasında sıkı duruşun korunması gerektiği görüşünün öne çıktığını ortaya koydu.

Enflasyon değerlendirmelerinde, manşet enflasyonun düşüş eğilimini devam ettirdiği ancak hizmet fiyatları ile ücret artışlarının fiyat baskılarını canlı tuttuğu ifade edildi. Enerji fiyatlarındaki oynaklığın ise enflasyon görünümüne ilişkin belirsizlik yarattığına dikkat çekildi. Bu çerçevede Konsey üyeleri, enflasyonun orta vadede yüzde 2 hedefiyle uyumlu bir patikaya girebilmesi için kısıtlayıcı para politikası duruşunun sürdürülmesi gerektiği görüşünde birleşti.

Faizlerde esneklik vurgusu

Tutanaklarda, para politikasında her iki yönde de tam esnekliğin korunmasının önemine işaret edilirken, özellikle hizmet enflasyonu ve ücret artışlarının beklenen yavaşlamayı gösterip göstermediğinin yakından izleneceği belirtildi. Hizmet enflasyonunun, para politikasına en duyarlı kalemlerden biri olduğu vurgulandı. Bazı Konsey üyeleri ise mevcut görünüm altında politika faizlerinin mevcut seviyelerde tutulmasını sağlam bir yaklaşım olarak değerlendirdi.

Küresel ve bölgesel görünüm

Konsey üyeleri, küresel ekonomide kademeli bir toparlanma gözlendiğini ancak büyümenin pandemi öncesi ortalamaların altında kaldığını ifade etti. ABD'de güçlü iç talep, maliye politikası desteği ve yatırımlar büyümeyi desteklerken, Çin'de ihracatın beklenenden daha dirençli seyretmesi ve mali teşviklerin etkisiyle ekonomik görünümün sınırlı ölçüde iyileştiği kaydedildi.

Euro Bölgesi ekonomisinin 2025'in ikinci yarısında ılımlı bir toparlanma sergilediği belirtilirken, büyümenin ağırlıklı olarak hizmetler sektörü kaynaklı olduğu, sanayi tarafında ise zayıflığın sürdüğü aktarıldı. İş gücü piyasasının genel olarak dayanıklı olduğu, ancak iş gücü talebinde yavaşlama sinyallerinin arttığına dikkat çekildi. Üyeler, ekonomik faaliyetin önümüzdeki dönemde potansiyeline yakın bir seyir izlemesini bekliyor.

Toplantıda, üç temel politika faizinin mevcut seviyelerde tutulmasının uygun olduğu değerlendirilirken, faiz kararlarının veri odaklı ve toplantı bazında alınmaya devam edeceği bir kez daha vurgulandı. Tutanaklarda ayrıca jeopolitik gelişmeler, küresel ticaret gerilimleri ve finansal piyasalardaki oynaklığın ekonomik görünüm üzerindeki riskleri artırdığına işaret edildi. Yönetim Konseyi, belirsizliklerin yüksek seyrini koruduğu ortamda ECB'nin fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda gerekli tüm araçları kullanmaya hazır olduğunu yineledi.