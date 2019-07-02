ECB'nin başkanı Lagarde oluyor
AB liderleri, ECB Başkanlığına Christine Lagarde'ın atanması konusunda mutabık kalındı.
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanlığına Christine Lagarde'ın atanması konusunda mutabık kaldı.
Liderler, ECB Başkanlığı için mevcut Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Lagarde'ı aday gösterdi.
Tüzel kişiliğe sahip bağımsız bir AB organı olan ECB'nin görevi, para birimi olarak euroyu kullanan AB üyesi ülkelerden oluşan Euro Bölgesi'nde fiyat istikrarını sağlamak olarak tanımlanıyor.
Frankfurt merkezli kurumun başkanının görev süresi 8 yıl olacak. ECB başkanının belirlenmesinde nitelikli çoğunluk gerekiyor.
Mevcut ECB başkanlık görevini İtalyan Mario Draghi yürütüyor.
Lagarde: IMF'deki görevlerimden feragat ediyorum
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanlığına aday gösterilmekten onur duyduğunu belirtti.
Lagarde, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleri tarafından ECB Başkanlığına aday gösterilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Christine Lagarde, "Avrupa Merkez Bankası Başkanlığı için aday gösterilmekten onur duyuyorum. Bunun ışığında, IMF Yönetim Kurulu'nun Etik Komitesi ile görüşerek, adaylığım süresince geçici olarak IMF'deki görevlerimden feragat ediyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA