ECB’nin hedefi aşıldı: Euro Bölgesi'nde enflasyon son dört ayda yükselişte

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin ocak ayına ilişkin öncü enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Aralık ayında yüzde 2,4 olarak kaydedilen yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta yüzde 2,5'e yükseldi. Aylık bazda ise TÜFE yüzde eksi 0,3 olarak gerçekleşti. Piyasa beklentisi yıllık enflasyonun yüzde 2,4 düzeyinde kalacağı yönündeydi. Çekirdek enflasyon ocak ayında yıllık bazda yüzde 2,7 seviyesinde ölçüldü.

En yüksek fiyat artışı hizmet sektöründe

Hizmet sektörü, yüzde 3,9 ile en yüksek fiyat artışını kaydederken, bunu yüzde 2,3 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri izledi. Enerji ürünlerinde yüzde 1,8, enerji dışı sanayi ürünlerinde ise yüzde 0,5 oranında artış yaşandı.

Enflasyonda Hırvatistan zirvede

Ocak ayında enflasyon Hırvatistan'da yüzde 5, Belçika'da yüzde 4,4 ve Slovakya’da yüzde 4,1 olarak kaydedildi. Yıllık enflasyon İspanya'da yüzde 2,9, Almanya'da yüzde 2,8, Fransa'da yüzde 1,8 ve İtalya'da yüzde 1,7 seviyesinde gerçekleşti. Avrupa Merkez Bankası (ECB), enflasyonu orta vadede yüzde 2 seviyesinde tutmayı hedefliyor. Son dört aydır Euro Bölgesi'nde enflasyon artış eğilimini sürdürüyor.