ECB'nin stratejisi yarın belli olacak

25 Ekim 2017

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB), yarın yapacağı toplantıda varlık alım programının (parasal genişleme) miktarını azaltmayı ve programın süresini ise uzatmayı duyurması bekleniyor. Analistler arasında varlık alım miktarında kaç milyar euroluk bir azaltıma gidileceği konusunda iki farklı görüş bulunuyor. Bu görüşlerden biri 20 milyar euro, diğeri ise 30 milyar euroluk düşüş gerçekleşmesi.

ECB Yönetim Konseyi, yarın Frankfurt’ta toplanacak. Toplantının ardından bankanın faiz kararları açıklanacak. ECB Başkanı Mario Draghi de alınan kararlara ilişkin basın toplantısı düzenleyecek. ECB, özellikle enflasyon dinamiklerini yakından izliyor. Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) nihai verilerine göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon eylülde yüzde 1,5 seviyesinde ölçüldü.

Euro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan ECB, bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2’ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor. ECB, bu doğrultuda varlık alım programı ve düşük faiz politikasını da kapsayan bazı tedbirler uyguluyor. ECB Yönetim Konseyi'nin, toplantıda aylık 60 milyar euroluk varlık alım miktarını azaltması beklenirken, faizlerde ise herhangi bir değişiklik yapması öngörülmüyor. Ayrıca programın süresinin de uzatılacağı düşünülüyor.

"İlk düşüş 20 milyar euro olabilir"

Berenberg Ekonomisti Florian Hense yaptığı açıklamada, ECB'nin ocak ayından itibaren varlık alım programını 60 milyar eurodan 40 milyar euroya indirebileceğini ifade etti. ECB'nin 2018'in sonlarında varlık alım programını sonlandırmadan önce varlık alım miktarını 20 milyar euroya indirebileceğini dile getiren Hense ancak her zaman olduğu gibi ekonomik görünüme yönelik risklerin olduğunu aktardı.

Hense, 2018 yılında ekonomide bir hayal kırıklığı yaşanması durumunda bankanın varlık alım miktarını daha uzun bir süre 40 milyar euroda tutabileceğini dile getirdi. Hense, enflasyondaki kademeli artıştan dolayı ECB'nin parasal genişlemeyi yavaş bir şekilde bitirebileceğini belirterek, politika faizindeki ilk 25 baz puanlık artışın 2019 eylülden önce gerçekleşmeyeceği tahmininde bulundu.

"Güvercin politikanın ilk detayları gelebilir"

ING Grup Almanya ve Avusturya Kıdemli Ekonomisti Carsten Brzeski ise ECB'nin yarınki toplantıda uygulamayı planladığı güvercin para politikasının ilk detaylarını verebileceğini belirtti. ECB'nin ocak ayından itibaren varlık alım programını 20 milyar euro azaltabileceğini söyleyen Brzeski, varlık alım miktarının hazirandan itibaren de 20 milyar euro daha azaltabileceğini kaydetti.

Brzeski, bankanın varlık alım programında erken bir azalışa gitmesinin olası sonuçlarının farkında olduğunu vurguladı. Dış riskler kadar Katalonya ve eksik olan reformlara da dikkati çeken Brzeski, bunların Euro Bölgesi'ndeki iyileşmeyi olumsuz etkileyebileceğini sözlerine ekledi.

Önemli bankalar da programın süresinde uzatma, hacminde ise azalış bekliyor

Toronto-Dominion (TD) Bank tarafından yayınlanan bilgi notunda da “ECB'nin parasal genişleme programının miktarını 12 ay boyunca ayda 30 milyar euro olarak duyurmasını bekliyoruz.” denildi. Bilgi notunda ayrıca son zamanlarda ECB'den gelen sinyallerin, varlık alım programına ilişkin odak noktasının programın hızıyla ilgili değil süresiyle ilgili olacağını gösterdiği aktarıldı.

Commerzbank ekonomistleri tarafından yayımlanan bilgi notunda da ECB’nin ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere aylık tahvil alım hacminde bir düşüş duyurmasının beklendiği kaydedildi.

Notta, “Fakat 'Doktor' Draghi, bu adımın gevşek bir para duruşunun sonu olarak görülmemesi için çeşitli 'sakinleştiriciler' de sunacak. Yüksek derecede borçlu ülkelerin devlet tahvilleri bundan etkilenmeyecek gibi görünüyor. Euro Bölgesi ekonomisi bu nedenle çok fazla teşvik edici bir para politikası ile körüklenmeye devam edecektir.” ifadelerine yer verildi.

Barclays ekonomistlerince hazırlanan raporda ise ECB toplantısında, Başkan Draghi'nin varlık alım programının süresinde 9 ay uzatma ve varlık alım miktarında da 30 milyar euroluk azalış duyurmasını öngördükleri bildirildi. Raporda, parasal genişleme programının 2018 sonuna kadar devam etmesi öngörülürken kısa vadede sözlü yönlendirmede ise bir değişikliğin beklenmediği belirtildi.

Kaynak: AA