  1. Dünya Gazetesi
  2. Dünya
  3. ECDC: Avrupa'da Omicron 2022'de Delta'yı geçecek
Takip Et

ECDC: Avrupa'da Omicron 2022'de Delta'yı geçecek

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), COVID-19 Omicron varyantının 2022'nin ilk 2 ayında Avrupa kıtasında baskın mutasyon olmasının beklendiğini açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Dünyayı alarma geçiren COVID-19 varyantı Omicron, giderek yayılıyor. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) tarafından yayımlanan raporda, Omicron mutasyonunun önümüzdeki yılın başlarında Avrupa'da baskın hale gelmesinin, hastaneye başvuruların ve ölüm sayısının artmasına yol açması konusunda "çok yüksek" bir risk bulunduğu belirtildi.

Raporda Omicron'un 2022'nin ilk 2 ayında Avrupa ülkelerinde "çok hızlı yayılacağı" ve Delta'yı geçeceği beklentisine yer verildi. Verilerin Omicron mutasyonunun neden olduğu hastalığın ciddiyetini değerlendirmek için henüz yeterli olmadığı vurgulanan raporda, "Omicron'un, yalnızca Delta mutasyonunu içeren önceki tahminlere ek olarak hastaneye yatışları ve ölümleri arttırmasına yol açması çok yüksek ihtimal dahilinde" denildi.

Omicron endişesi: Avrupa ülkeleri yeni önlemler alıyorOmicron endişesi: Avrupa ülkeleri yeni önlemler alıyorGündem

 

Etiketler
koronavirüs COVID GÜNLÜĞÜ