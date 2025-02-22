Ege Denizi'nde depremle sürüyor! Okullar yine tatil edildi
Ege Denizi'ndeki depremler nedeniyle bölgedeki Yunanistan 4 adasındaki okullarda eğitime bir hafta daha ara verilmesine karar verdi.
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Yunanistan Deprem Riski Değerlendirme ve Risk Azaltma Komitesi, son depremsel aktiviteleri analiz eden bir toplantı gerçekleştirdi.
Toplantının ardından yetkililer, Yamurgi, Niyoz, Anafiya ve Santorini adalarında okulların 28 Şubat'a kadar tatil olacağını duyurdu.
Yetkililer, kapalı alanlarda toplanmaktan kaçınılmasını, terk edilmiş veya eski yapıların yakınına yaklaşılmamasını ve kıyı bölgelerinden uzak durulmasını önerdi.