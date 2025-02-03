Ege Denizi'nde sismik hareketlilik arttı: Yunanistan Başbakan Miçotakis’ten çağrı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ege Denizi'ndeki adalarda artan sismik hareketliliğe dikkat çekerek, bölge sakinlerine soğukkanlılık çağrısı yaptı. Miçotakis, "Ada sakinlerimizden her şeyden önce soğukkanlı olmalarını ve Sivil Koruma birimlerinin yönlendirmelerine uymalarını istiyorum" ifadelerini kullandı.

100 milyar Euro'luk fon önerisi

Miçotakis, Avrupa Birliği’nin (AB) Brüksel’deki ilk savunma zirvesi öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Avrupa'nın savunma konusunda daha fazla otonomiye ihtiyaç duyduğunu belirten Miçotakis, kıtaya füze savunma kalkanı oluşturmak için 100 milyar Euro'luk bir fon önerdi.

Son günlerde Ege Denizi'nde artan sismik hareketliliğe ilişkin bir soruya yanıt veren Başbakan, Yunanistan'ın yoğun bir jeolojik süreçle karşı karşıya olduğunu ifade etti. Santorini başta olmak üzere Ege adalarında, 24 Ocak’tan bu yana 380’in üzerinde küçük deprem kaydedilmişti. Bu gelişmeler üzerine hükümet, bölgede gerekli tedbirlerin alınması için uzmanlarla toplantı yapmıştı.

Eğitime ara verilmesi gündemde

Toplantıda, Santorini dahil 4 adadaki okullarda eğitime ara verilmesi, kültürel etkinliklerin iptal edilmesi ve halktan kapalı alanlarda toplu bulunmamaları istenmesi gibi önlemler gündeme geldi. Ayrıca, adaya arama-kurtarma ekipleri ve insansız hava araçları gönderilerek, deprem olasılığına karşı hazırlıklar yapıldı. Santorini’deki havuzlar ise olası depremde yapıya zarar vermemesi için boşaltıldı.