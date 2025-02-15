Eğitim uçağı okyanusa düştü!

Tayvan’da yerli üretim "T-5 Brave Eagle" eğitim uçağının okyanusa düştüğü açıklandı.

Pilotun, paraşütle atlayıp güvenli bir şekilde kurtulduğu belirtildi. Olay T-5 Brave Eagle'ın ilk kazası olarak kayıtlara geçti.

Kazanın nedeni motor arızası

Tayvan Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı yerli olarak geliştirilen T-5 Brave Eagle modeli eğitim uçağı, Taitung şehrindeki Chihhang hava üssünden kalktıktan sonra Dulan kasabası açıklarında okyanusa düştü.

Pilot paraşütle atlayarak kurtulurken, yardımına bölgedeki balıkçılar koştu. Pilot tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Tayvan Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, kazanın her iki motorda meydana gelen arızadan kaynaklandığı, soruşturma ekibinin kurulduğu ifade edildi.

2020'de üretime girmişti

Brave Eagle, gelişmiş eğitim uçağı ve hafif saldırı uçağı olarak tasarlanmıştı. Uçak, kara saldırı görevleri gerçekleştirebiliyor ve çeşitli mühimmatlar taşıyabiliyor.

Brave Eagle, ilk başarılı uçuşunu 2019'da gerçekleştirmiş, 2020'de üretime girmişti.