Ehliyet sınavında randevu karaborsası

Belçika'nın Flanders bölgesinde direksiyon sınavına girmek isteyen adaylar, randevu sistemindeki uzun bekleme süreleri nedeniyle zorluk yaşıyor. Özellikle sürücü kursuna gitmeden kendi başına randevu almaya çalışanlar bazı merkezlerde aylarca sıra beklemek zorunda kalırken, bu durumun çevrimiçi “aracıların” oluşturduğu yasa dışı bir piyasayı beslediği belirtiliyor.

Bekleme süresi 7 ayı aşabiliyor

Flanders’ta pratik sürüş sınavı için randevu almanın iki yolu bulunuyor. Akredite bir sürücü kursu üzerinden ya da sürücü adayına eşlik eden aile/arkadaş eğitmen aracılığıyla bireysel başvuru. Sistemde randevuların yarısı sürücü kurslarına ayrıldığı için kursla başvuranlar genellikle daha hızlı tarih bulabiliyor.

Kendi başına randevu alanlar için kalan kontenjan ise sınırlı. Deurne ve Kontich gibi bazı sınav merkezlerinde bekleme süresinin 7 ayı aşabildiği ifade ediliyor. Adaylardan Wiene De Pauw da 7 ay önceden randevu aldığını, sınavı geçemezse tekrar aylarca bekleyeceğini ve geçici ehliyetinin süresinin dolabileceğini söylüyor.

“Sırayı atlama” bedeli 100 Euro

VRT kanalındaki WinWin programının araştırmasına göre bazı kişiler, sınav randevularını sistemden toplu halde alıp Snapchat üzerinden satıyor. Alıcılar, istedikleri sınav merkezini söyleyince kısa sürede randevu ayarlanıyor. “Sırayı atlama” bedeli ise 100 Euro, buna ek olarak sınav merkezinin aldığı 50 Euro'luk resmi ücret de ödeniyor.

Snapchat hesapları, resmi kanalla 5 ay beklemek yerine 1 hafta içinde sınav randevusu vaat ediyor. Bu durum, hem adaletsizlik hem de sistemin güvenliği açısından ciddi soru işaretleri doğuruyor.

Ülkedeki sürüş sınav merkezlerini temsil eden çatı kuruluş GOCA, sorunun farkında olduklarını belirtiyor. GOCA’dan Steven Raes’e göre online randevu sistemine geçildikten sonra bu tür vakalar arttı. Yeni randevular her gün açılıyor ancak hemen alınıyor. Raes, dolandırıcıların elinde isim listeleri ve ulusal kayıt numaraları olabileceğini düşünüyor.