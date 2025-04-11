Ekonomistlere göre Çin yıllık yüzde 5 civarında büyüme hedefinin yolunda ilerliyor

Ekonomistlere göre, Çin’in ilk çeyrek GSYH büyümesi yıllık bazda yüzde 5,2 seviyesinde gerçekleşti. Beklentiler, bu performansın, özellikle mali teşvikler ve artan hazine bonosu ihracıyla desteklendiği yönünde.

Mart ayına ilişkin bazı öncü veriler ise karışık sinyaller veriyor. Sanayi üretiminde yıllık artışın, Ocak-Şubat dönemindeki yüzde 5,9’dan hafif gerileyerek yüzde 5,7 olması bekleniyor. Perakende satışların yüzde 4,4, sabit varlık yatırımlarının ise yüzde 4,1 artacağı öngörülüyor.

Anket sonuçlarına göre Çin’in ihracatı, ABD’nin gümrük tarifelerine rağmen yıllık bazda yüzde 4,4 artış gösterdi. Bu artışta, ihracatçıların olası yeni tarifelere karşı sevkiyatlarını öne çekmelerinin ve olumlu baz etkisinin etkili olduğu belirtiliyor.

İthalat tarafında ise, Ocak-Şubat dönemindeki yüzde 8,4’lük düşüşe karşılık Mart ayında yüzde 1,8’lik bir artış tahmin ediliyor. Ülkenin ticaret fazlasının da 77 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu verilerin Pazartesi günü kamuoyuna açıklanması planlanıyor.

Ekonomistler, küresel ticaret gerilimlerinin devam etmesi halinde Pekin’in teşvik politikalarını daha da hızlandırabileceği görüşünde birleşiyor.