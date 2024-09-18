Ekonomistlere göre Harris zaferi en olası seçim sonucu olarak görülüyor
Salı günü yayınlanan bir CNBC Fed Anketine göre, 2024 seçim döngüsünde ilk kez, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in ABD başkanlık seçimlerini kazanması eski Başkan Donald Trump'tan daha olası görülüyor.
Ankete katılan 27 kişi arasında yatırım stratejistleri, ekonomistler ve fon yöneticileri yer alıyor.
Grubun %48'i Harris'in zaferini en olası senaryo olarak görürken, %41'i Trump'ın kazanacağına inanıyor.
Anket, Harris ve Trump arasındaki ilk ve muhtemelen tek münazaradan birkaç gün sonra, 12-14 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Son tahmin, Temmuz ayı sonunda yayınlanan ve %50'sinin Trump'ın zaferini öngördüğü ve sadece %37'sinin Harris'in başkan seçileceğine inandığı bir önceki CNBC Fed Anketinden bir değişime işaret ediyor. Temmuz anketi, Başkan Joe Biden'ın yarıştan çekilmesinden ve Harris'i desteklemesinden dokuz gün sonra yayınlandı.