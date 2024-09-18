Ekonomistlere göre Harris zaferi en olası seçim sonucu olarak görülüyor

Ankete katılan 27 kişi arasında yatırım stratejistleri, ekonomistler ve fon yöneticileri yer alıyor.

Grubun %48'i Harris'in zaferini en olası senaryo olarak görürken, %41'i Trump'ın kazanacağına inanıyor.

Anket, Harris ve Trump arasındaki ilk ve muhtemelen tek münazaradan birkaç gün sonra, 12-14 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Son tahmin, Temmuz ayı sonunda yayınlanan ve %50'sinin Trump'ın zaferini öngördüğü ve sadece %37'sinin Harris'in başkan seçileceğine inandığı bir önceki CNBC Fed Anketinden bir değişime işaret ediyor. Temmuz anketi, Başkan Joe Biden'ın yarıştan çekilmesinden ve Harris'i desteklemesinden dokuz gün sonra yayınlandı.