Ekvador'da şiddet alarmı: 60 günlük OHAL kararı

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Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, ülkede artan güvenlik sorunları ve "ciddi iç karışıklık" gerekçesiyle 10 eyalet ile 3 kasabada olağanüstü hal ilan etti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Noboa tarafından imzalanan kararnameyle söz konusu bölgelerde OHAL uygulamasının 60 gün süreyle yürürlükte kalmasına karar verildi.

Kararnamede, OHAL kararının güvenlik güçlerine ilgili bölgelerde "iç güvenliği sağlamak, kamu düzeni ile vatandaşların güvenliğini yeniden tesis etmek, sürdürmek ve kontrol altında tutmak" amacıyla müdahale yetkisi verdiği belirtildi.

Düzenlemenin, "halkın hak, özgürlük ve güvencelerini kullanmasını olumsuz etkileyen her türlü suç ve yasa dışı faaliyetin önlenmesi, bunlarla mücadele edilmesi ve etkisiz hale getirilmesini" hedeflediği ifade edildi.

Konut dokunulmazlığı askıya alındı

OHAL kapsamında konut dokunulmazlığı da askıya alındı. Buna göre güvenlik güçleri, yasa dışı faaliyet yürütüldüğünden şüphelenilen özel konutlara müdahale edebilecek ve bu konutlara girebilecek.

Noboa, daha önce de ülkede tırmanan şiddet olaylarını gerekçe göstererek farklı dönemlerde üç kez OHAL ilan etmişti.

Ülkede cinayet sayısı rekor seviyeye çıktı

Ekvador'da güvenlik krizi son yıllarda derinleşirken, İçişleri Bakanlığı verilerine göre ülkede 2025 yılı yaklaşık 9 bin 300 cinayet vakasıyla kapandı.

Bu sayı, Ekvador'da cinayet vakalarının rekor seviyeye ulaştığını gösterirken, ülkeyi cinayet oranı bakımından Latin Amerika'nın en üst sıralarına taşıdı.