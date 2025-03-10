Ekvador'dan yabancı uyruklu düzensiz göçmenlere: "Ülkemize giremezsiniz!"

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, "Halkımızı terk etmiyoruz" ifadesini kullandığı açıklamasında, ülkesinin, ABD başta olmak üzere farklı ülkelerden sınır dışı edilen diğer milletlerden düzensiz göçmenleri ise almayacağını belirtti.

Noboa paylaşımında, "ABD'den sınır dışı edilen Venezuelalıların taşınacağı uçakların ülkeye girişini engellediği" iddiasıyla Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu da eleştirdi.

ABD'nin Chevron kararı iki ülke iletişimini ne kadar etkiledi?

Trump yönetimi, geçen hafta petrol şirketi Chevron'un Venezuela'da faaliyet göstermesine izin veren lisansı iptal etmişti. Venezuela lideri Maduro da buna karşılık iki ülke arasındaki iletişimin zarar gördüğünü ve ABD'den Venezuelalı göçmenlerin taşınacağı uçuşların bu durumdan olumsuz etkileneceğini söylemişti.

Trump'tan kaçak göçmenlere sert tedbirler

Sınırdaki düzensiz göçmen akışını sert tedbirlerle bitireceğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, ülkeye yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" uygulamasının kaldırıldığını duyurmuştu.

Trump, ayrıca düzensiz göçmenlerin gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalacağı tesisin hazırlanması talimatını vermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de tesisin "göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu" savunmuştu.